特朗普否認與抗疫醫生不和 承認有意見分歧

對於外傳特朗普總統與白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生不和,特朗普周一表明沒有這回事,他與Fauci醫生的關係良好。

對於有傳言指特朗普打壓Fauci醫生,他說沒這回事。

特朗普說:「我和Fauci醫生的關係很好,我有此已很久,從一開始,我發現他是個非常好的人,我並不總是同意他的觀點,我關閉了邊界,你知道,中國,我關閉了,我對中國做了禁令,(中國)嚴重感染,我們拯救了數以萬計的生命,Fauci醫生會承認這是個很好的決定。」

對於美國的病例大幅增加,特朗普仍然認為這個是同檢測增加,以及檢測質素極好有關。

特朗普說:「(檢測)是一個很大的因素,我們這樣做,我們便有很多案例,因為我們有很多測試,遠超世上其他國家,而且也是最好的測試。」

自疫情爆發以來,都不願戴口罩的特朗普,在周六首次戴口罩亮相,當時他同一班官員到首都附近一間軍醫院探訪傷兵與醫護人員,他離開白宮時對記者說,到醫院探訪應該戴口罩。

他出席公眾場合不戴口罩,因此惹來非議,他的親信對媒體說,特朗普這樣做,是因為怕外界以為他戴口罩就是不夠強壯,也怕人以為他掛著抗疫,而忽視經濟復原,但私底下,特朗普認同在室內人多接觸的地方應當戴上口罩。

