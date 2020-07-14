特朗普否認與抗疫醫生不和 承認有意見分歧

【KTSF 吳宇斌報導】

對於外傳特朗普總統與白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生不和，特朗普周一表明沒有這回事，他與Fauci醫生的關係良好。

對於有傳言指特朗普打壓Fauci醫生，他說沒這回事。

特朗普說：「我和Fauci醫生的關係很好，我有此已很久，從一開始，我發現他是個非常好的人，我並不總是同意他的觀點，我關閉了邊界，你知道，中國，我關閉了，我對中國做了禁令，（中國）嚴重感染，我們拯救了數以萬計的生命，Fauci醫生會承認這是個很好的決定。」

對於美國的病例大幅增加，特朗普仍然認為這個是同檢測增加，以及檢測質素極好有關。

特朗普說：「（檢測）是一個很大的因素，我們這樣做，我們便有很多案例，因為我們有很多測試，遠超世上其他國家，而且也是最好的測試。」

自疫情爆發以來，都不願戴口罩的特朗普，在周六首次戴口罩亮相，當時他同一班官員到首都附近一間軍醫院探訪傷兵與醫護人員，他離開白宮時對記者說，到醫院探訪應該戴口罩。

他出席公眾場合不戴口罩，因此惹來非議，他的親信對媒體說，特朗普這樣做，是因為怕外界以為他戴口罩就是不夠強壯，也怕人以為他掛著抗疫，而忽視經濟復原，但私底下，特朗普認同在室內人多接觸的地方應當戴上口罩。

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