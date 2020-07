特朗普終止香港特殊優惠地位 簽署《香港自治法》

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二宣佈,他已經簽署行政命令,終止給予香港特殊優惠地位,同時也簽署了《香港自治法》,制裁那些剝奪香港高度自治的中港人員與機構。

特朗普周二下午在白宮玫瑰園召開記者會,他首先宣佈他已經簽署行政命令,停止給予香港特殊優惠待遇地位。

特朗普說:「今天我也簽署行政命令,終止美國給予香港特殊待遇地位,從今起香港將視同中國大陸,再無特別優惠,再無特別經濟優惠,也無敏感科技出口(去香港)

消息指,香港和美國之間每年總額達670億美元的貿易,將要面對提高關稅的風險,港美的出入境免簽證計劃也會受影響。

此外,特朗普也在最後限期之前簽署了《香港自治法》 生效,美國將會制裁那些損害香港自治自由的中港官員、人員和有關機構,要他們對剝奪香港高度自治和民主自由負上責任。

特朗普說:「這法例賦予我的政府新的強力工具,要那些個人和機構要對摧毀香港自由負責,我們已看見所發生的事,很不妙。」

消息指出,《香港自治法》 也指示美國政府對那些同受制裁的個人有交易的金融機構實施制裁,就連美國的附屬公司也會受牽連。

根據 《香港自治法》,被點名制裁的個人將不能入境美國,這些人在美國的資產也會被凍結,至於被制裁的銀行,將不能管理在美國持有的資產,也可能面對其他懲罰措施,包括禁止向任何美國金融機構通融,以及在美國司法權管轄下的地區不能有任何的交易。

這部《香港自治法》得到美國國會參眾兩院一致通過,要求硬性制裁違反《中英聯合聲明》和《香港基本法》的人,《中英聯合聲明》訂明,香港在「一國兩制」下享有高度自治直至2047年,但現時只是過了大約一半時間,美國認為「一國兩制」已經死亡,香港已經走樣,失去自治,嚴重影響美國在香港的利益。

今次是自從中國通過《香港區國安法》之後,美國對中國採取的兩項反制措施。

