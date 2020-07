【KTSF】

電動車製造商Tesla宣布,將會對旗下新SUV減價3,000元。

Tesla旗下新的運動型SUV Model Y宣布降價3,000元,令長距雙引擎版本的售價降至5萬元以下。

早前Tesla已經宣布,另外兩款電動車Model 3和Model X降價。

另外,Telsa的股價最近創新高,其行政總裁Elon Musk更躍升至世界富豪榜第七位,淨身家高達705億美元。

