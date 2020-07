東灣流浪漢涉便利店高買 華裔店員將他槍殺被捕

【KTSF】

東灣Alameda市警方表示,在Circle K加油站便利店工作的一名華裔店員,涉嫌開槍殺死一名被指高買的流浪漢,被警方以涉嫌觸犯兇殺案被捕。

被捕疑犯是26歲男子Wenyong Huang,居住在東灣奧克蘭市(屋崙)。

事發於上周六晚約11時45分,地點在Webster街1716號的Circle K加油站,警方接報指有人在便利店打劫。

死者是24歲男子Ethan Escorcio,他被指在店內高買,Huang見狀向他開槍,但警員到場調查後認為,Huang使用的武力不合理,警方稱Huang應該首先致電報警,而非直接介入危及自己安全,或令自己面臨更大的刑責。

Huang目前被扣留在Dublin市的Santa Rita監獄。

