東灣流浪漢涉便利店高買 華裔店員將他槍殺被捕

【KTSF】

東灣Alameda市警方表示，在Circle K加油站便利店工作的一名華裔店員，涉嫌開槍殺死一名被指高買的流浪漢，被警方以涉嫌觸犯兇殺案被捕。

被捕疑犯是26歲男子Wenyong Huang，居住在東灣奧克蘭市（屋崙）。

事發於上周六晚約11時45分，地點在Webster街1716號的Circle K加油站，警方接報指有人在便利店打劫。

死者是24歲男子Ethan Escorcio，他被指在店內高買，Huang見狀向他開槍，但警員到場調查後認為，Huang使用的武力不合理，警方稱Huang應該首先致電報警，而非直接介入危及自己安全，或令自己面臨更大的刑責。

Huang目前被扣留在Dublin市的Santa Rita監獄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。