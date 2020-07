【KTSF】

南舊金山聯合校區周一發電郵通知家長,表示由於El Camino高中一名職員確診新冠肺炎,所以校區關閉該學校進行消毒和清潔。

由於南舊金山校區在疫情期間免費派發給學生的食物,全部都在El Camino高中的中央廚房準備和包裝,所以周一校區暫停在3間學校的派餐活動,校區將於周三再恢復派發食物給學生。

