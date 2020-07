【KTSF】

每年10月舉行的海軍艦隊週Fleet Week,今年由於新冠疫情而取消。

今年10月,民眾將無法在舊金山的天空看藍天使飛行表演,艦隊周主辦單位表示,明年的艦隊週預定在10月8到10日舉行,今年持票者可以沿用到明年使用。

舊金山艦隊週每年吸引上百萬名遊客參觀軍艦以及藍天使空中匯演,艦隊週是美國海軍海軍陸戰隊及海岸防衛隊的傳統,在這段時間,海外協防的軍艦會在不同的城市港口靠岸。

舊金山艦隊週已有30年歷史,規模居全國之冠。

