Santa Clara縣理髮店周一重開後周三要再停業（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

原本Santa Clara縣周一重開了理髮店、美甲店、健身房以及旅館等行業，不過縣府傍晚緊急宣布，受到加州新規定影響，這些剛剛重開又涉及室內運作的行業，周三零時起又要關閉。

Santa Clara縣原本周一起讓健身房、理髮店、美甲店、紋身店、戶外游泳池、旅館、托兒服務和夏令營等重開，不過周一中午州長宣布新政策之後，Santa Clara縣重開措施又緊急叫停。

Santa Clara縣衛生部門周一傍晚發出緊急通告，表示由於周日該縣又被加回州府的觀察名單，於是必須就周一的重開計畫作出澄清，除了全加州周一起禁止營業的商業要遵循之外，周三零時起，也就是周二午夜起，包括宗教服務、健身房、

示威活動、理髮、美甲和紋身等服務，以及購物商場等，只能周二再開一天，周二午夜之後，也就是周三零時起又得關閉。

在Milpitas廣場內，這家理髮店自3月中以來周一首度重開。

理髮業者朱曼華（Eva）說：「很開心，因為有4個月沒開店，租金也要付，現在可以開，準備好一些防疫的東西，現在就很開心。」

周一有7個人預約，分別要做剪髮、染髮或燙髮的服務，基本上一小時服務一個客人，也有客人walk in詢問，為了重開的這一天，業者做足了準備。

朱曼華說：「我們店舖已經整理好，基本上6呎一個座位，之後櫃台要做一個收錢的時候，櫃台的東西（隔板）才可以通過，還有美容業在牆上要貼上安全措施，要客人戴口罩、洗手那些。」

業者指出，美容行業更要注重衛生，每位理髮師的鏡台上都會放酒精洗手液、消毒產品、紙巾，在服務每位顧客前，理髮用品都會先消毒準備好，客人到了才打開使用，男士的理髮推刀還會使用特別的清潔劑消毒。

周一光顧的顧客都非常開心，畢竟頭髮已經幾個月沒剪了，終於可以整頓一下門面。

其中一名顧客說：「今天剪得如何？今天我覺得很開心，因為我剪了短髮了。」

另一名顧客說：「（你很興奮能預約到嗎？）當然，我一得知他們今天重開，我就預約了，（你覺得安全措施如何？）我覺得不錯，我認為他們知道該怎麼做，也會保持安全，像這種專業人士，知道該怎麼做，他們也想要保護自己。」

也有顧客說理髮店做得很安全，消毒各方面都做得很到位。

至於重開的戶外活動則不受州府政策影響，周一開始，縣府允許60人以下的戶外聚會，但必須遮蓋口鼻，並保持社交距離，聚會主人要記錄出席者名單和聯絡方式，提供的食物也必須用塑膠袋分裝好，至於室內聚會就仍然全面禁止。

Santa Clara縣周一新增321宗案例，累計6,298宗，死亡案例維持在166人。

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