Santa Clara縣理髮店周一重開後周三要再停業（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

原本Santa Clara縣周一重開了理髮店、美甲店、健身房以及旅館等行業,不過縣府傍晚緊急宣布,受到加州新規定影響,這些剛剛重開又涉及室內運作的行業,周三零時起又要關閉。

Santa Clara縣原本周一起讓健身房、理髮店、美甲店、紋身店、戶外游泳池、旅館、托兒服務和夏令營等重開,不過周一中午州長宣布新政策之後,Santa Clara縣重開措施又緊急叫停。

Santa Clara縣衛生部門周一傍晚發出緊急通告,表示由於周日該縣又被加回州府的觀察名單,於是必須就周一的重開計畫作出澄清,除了全加州周一起禁止營業的商業要遵循之外,周三零時起,也就是周二午夜起,包括宗教服務、健身房、

示威活動、理髮、美甲和紋身等服務,以及購物商場等,只能周二再開一天,周二午夜之後,也就是周三零時起又得關閉。

在Milpitas廣場內,這家理髮店自3月中以來周一首度重開。

理髮業者朱曼華(Eva)說:「很開心,因為有4個月沒開店,租金也要付,現在可以開,準備好一些防疫的東西,現在就很開心。」

周一有7個人預約,分別要做剪髮、染髮或燙髮的服務,基本上一小時服務一個客人,也有客人walk in詢問,為了重開的這一天,業者做足了準備。

朱曼華說:「我們店舖已經整理好,基本上6呎一個座位,之後櫃台要做一個收錢的時候,櫃台的東西(隔板)才可以通過,還有美容業在牆上要貼上安全措施,要客人戴口罩、洗手那些。」

業者指出,美容行業更要注重衛生,每位理髮師的鏡台上都會放酒精洗手液、消毒產品、紙巾,在服務每位顧客前,理髮用品都會先消毒準備好,客人到了才打開使用,男士的理髮推刀還會使用特別的清潔劑消毒。

周一光顧的顧客都非常開心,畢竟頭髮已經幾個月沒剪了,終於可以整頓一下門面。

其中一名顧客說:「今天剪得如何?今天我覺得很開心,因為我剪了短髮了。」

另一名顧客說:「(你很興奮能預約到嗎?)當然,我一得知他們今天重開,我就預約了,(你覺得安全措施如何?)我覺得不錯,我認為他們知道該怎麼做,也會保持安全,像這種專業人士,知道該怎麼做,他們也想要保護自己。」

也有顧客說理髮店做得很安全,消毒各方面都做得很到位。

至於重開的戶外活動則不受州府政策影響,周一開始,縣府允許60人以下的戶外聚會,但必須遮蓋口鼻,並保持社交距離,聚會主人要記錄出席者名單和聯絡方式,提供的食物也必須用塑膠袋分裝好,至於室內聚會就仍然全面禁止。

Santa Clara縣周一新增321宗案例,累計6,298宗,死亡案例維持在166人。

