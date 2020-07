【KTSF 江良慧報導】

NBA職籃2019至2020球季,預計會在本月底在佛州奧蘭多迪士尼世界度假村重開,不過再有球星確診新型肺炎,最新檢測呈陽性反應的是休斯敦火箭主將Russell Westbrook。

Westbrook周一在社交網上貼文,公佈自己檢測結果是陽性。

他表示自己感覺良好,正接受隔離檢疫,並期望確認康復後可以再和隊友合作。

他除了感謝各界對他的祝福和支持外,也呼籲大家要認真看待這病毒,保重和戴口罩。

火箭在周一出發前往奧蘭多,不過Westbrook和火箭另一名主力James Harden就沒有隨隊一起出發。

