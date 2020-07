【KTSF 萬若全報導】

舊金山起家的知名Philz咖啡連鎖店,上周五晚上裁員180人。

Philz咖啡在南加州、伊利諾伊州、東岸都有分店,6月底有媒體披露,Philz的員工跟加州職業安全和健康管理署OSHA投訴,聲稱公司沒有嚴格執行戴口罩及保持社交距離規定,也有大約十多名員工還告訴媒體,公司內部發生衝突,包括公司長久以來給警察打折的優惠。

此外,Philz的員工最近一直在舊金山發傳單,批評公司違反安全標準,也在社交網站上發起反對公司政策運動。

在裁員的信件中沒有提及任何原因,只說這些人的最後一天是7月15日,因為新冠疫情嚴重性及持續性比公司預期的還糟,因此無法避免裁員,Philz的執行長也否認店內不安全的說法。

