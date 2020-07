灣區7縣列抗疫監察名單 住院人數創疫情新高（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案突破36,000宗,死亡人數有650人,9個縣中有7個被州府納入監察名單上,住院人數創下疫情爆發以來的新高,隨著州長紐森周一頒布的禁令,San Mateo縣所有餐廳都必須關閉店內堂食。

灣區的住院人數有594人,連續第8天上升,亦創下自疫情爆發以來的新高,其中住院人數最多的是東灣Alameda縣,有150人,其次是南灣Santa Clara縣。

Alameda縣亦因為疫情惡化,剛剛被納入州府的監察名單上,灣區9個縣中,只有舊金山及San Mateo不在名單中。

至於Contra Costa縣及北灣Marin縣等這些在監察名單上超過3日的縣必須要關閉健身房、教堂、髮廊及購物中心等室內活動。

另外,隨著州長頒布關閉店內堂食的命令,San Mateo縣是灣區唯一一個受影響的縣,不過戶外堂食服務不受影響,San Mateo縣周一新增近100宗確診累計4,045宗,死亡人數維持在112人。

縣衛生局發聲明指州長的新指引,代表每個縣市都有責任,去降低病毒的傳播。

San Mateo縣過去7天的平均確診率是4.9%,比州府的7.7%為低,不過縣府都促請民眾外出要戴口罩,時常與他人保持社交距離,並注意個人衛生,這些行為將會決定大家的未來。

