搵屋住：舊金山Hayes Valley可負擔公寓放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Hayes Valley有一個低於市價的Studio開放式公寓重新放售。

這個公寓位於Fulton街388號一棟建於2016年的公寓大樓內，鄰近Hayes Valley眾多食肆、商舖和公園，步行到Civic Center捷運站大約12分鐘。

單位面積有347平方英呎，最多兩人居住，售價是310,798元，HOA每月管理費為445元，一人家庭年收入不得超過89,650元。

申請人必須為首次置業人士，並有首次置業人士講座證書，以及房屋貸款預審批，申請將在7月20日下午5點截止。

抽籤時在舊金山居住，或者工作的民眾會獲得優先。

查詢詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEJ7YUAX

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEJ7YUAX/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。