【KTSF 黃恩光報導】

加州眾議員朱感生本星期五在他南灣的辦事處派發免費口罩和免洗搓手液。

時間是7月17號星期五下午4點至6點,地址是N. Milpitas大道1313號的停車場,每戶可得到10個免費口罩,以及兩瓶免洗搓手液,先到先得。

大家抵達時應該留在自己的汽車裡,有義工會送上口罩和搓手液。

朱感生也呼籲大家到各地縣公共衛生部門設立的測試站接受新型肺炎測試。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。