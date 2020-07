特朗普政府撤回驅逐遙距課程留學生規定

【KTSF】

在面臨8宗聯邦訴訟及數百間大學的反對下,特朗普政府周二撤銷日前所頒布,要求所有秋季開學後,學校只提供網上遙距課程的留學生,必須轉校或離開美國的規定。

特朗普政府是在聯邦地方法院開始審理哈佛大學和麻省理工提出的訴訟前,宣布撤銷有關規定,聯邦法官Allison Burroughs在庭上說,聯邦移民當局已同意取消7月6日頒布的規定,一切回復原狀。

這項宣布讓數十萬原本可能被迫驅逐出境的留學生可以鬆一口氣,學校也無須再因應有關規定,而急著籌謀對策。

根據該規定,在美國的留學生今秋不可以選擇全部遙距上課,而如果學校只提供遙距課程,準備來美升學的學生將不會獲發學生簽證,而已在美國的留學生則必須轉校,或自願離開美國。

有輿論指,特朗普政府頒布該規定,是要迫使學校和大學在今秋重開,即使目前美國的確診個案仍持續上升。

