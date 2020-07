研究指新型肺炎患者痊癒後數月或已失免疫力

【KTSF 吳宇斌報導】

一份最新的研究報告顯示,新型肺炎患者痊癒後,可能會在數月內喪失免疫力,專家表示,這可能對於各地政府如何因應疫情產生重大影響。

英國倫敦國王學院研究人員領導的團隊率先進行新冠肺炎患者免疫力研究,他們檢測超過90位新冠病毒確診病患的抗體濃度,觀察濃度如何隨時間變化。

血液檢測顯示,即使僅呈現輕微症狀的患者,也對病毒產生一定程度的免疫反應。

在實驗組中,60%患者在感染後數週呈現強烈的抗原抗體反應,不過3個月後,僅16.7%維持高濃度的新冠病毒中和抗體,而且有些患者的血液沒有檢測到抗體。

人體遭遇像是病毒等外在威脅時,會啟動細胞追蹤並消滅病原,人體就會產生稱之為抗體的蛋白質,這種蛋白質會設定針對人體正在對抗的特殊抗原,而發動攻擊,就像是一副鑰匙配一副特定的鎖。

只要人體具備足夠的抗體,就能防止再感染,並會給與人體免疫力。

不過這份研究報告顯示,免疫力並非理所當然的,而且可能不會持續超過數月,就如同流感等其他病毒的情況。

