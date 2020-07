【KTSF 萬若全報導】

新型肺炎疫情大流行至今,大家經歷過不少日用品的短缺,包括醫療口罩、消毒清潔劑、搓手液、廁紙等等,而最新出現短缺的,竟然是硬幣。

大家最近有沒有發覺少了硬幣?聯邦儲備局表示,美國目前有硬幣短缺,可能大家看到有店鋪有這種告示,而原因就是疫症大流行,嚴重擾亂了供應鏈和美國硬幣流通的方法。

由於店鋪停業,商戶不再會把大量銀幣拿到銀行儲存,於是聯邦儲備局收回來的硬幣也會減少。

美國鑄幣局表示,由於實行新措施,保障員工免受感染,硬幣生產量也大幅下跌,但隨著各個州分陸續重啟經濟,聯邦儲備局也開始要求更多的硬幣,但硬幣庫存卻是低於正常水平。

雖然多個州已經重啟經濟,但很多商業都不收現金,鼓勵顧客使用信用卡,所以硬幣的供應還是緊張,不過預計短缺只會維持短時間。

