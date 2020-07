【KTSF】

蘋果公司早前承諾用25億元,協助解決加州的房屋危機,蘋果公司宣布已經撥出頭4億元,分別資助非牟利機構以及地方政府,興建可負擔房屋以及幫助首次置業人士買屋。

蘋果公司首筆撥款,分別資助聖荷西一個非牟利機構安置無家可歸者,以及矽谷房屋信託機構,發展4個可負擔房屋計劃。

另外,蘋果又同州府合作,為首次置業人士提供首期以及房貸援助。

高科技公司經常被人批評業務擴展太快,導致樓價上升以及房屋短缺,去年蘋果承諾撥出25億元協助舒緩加州的房屋危機,Facebook以及Google也分別答應撥出10億元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。