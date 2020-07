全美17州及華盛頓特區阻撓特朗政府驅逐留學生

【KTSF 江良慧報導】

美國17個州和華盛頓特區入禀法庭控告特朗普政府,要求制止聯邦政府把秋季只有網上課程的大學留學生驅逐出境。

由於美國的新型肺炎疫情仍然未有減慢的跡象,不少大學已經表示,計劃在秋季開學時只提供網上授課,而特朗普政府就在上星期公佈新的移民政策,強迫只需要網上上課的大學留學生離境,18個州的司法部長聯名告聯邦政府。

在導致人命傷亡和全國人民生活都經歷天翻地覆改變的疫情大流行期間,驅逐外國留學生離境是殘忍、突然和非法的行動,多名州司法部長希望申請禁止令阻止執行新規例。

他們指責聯邦政府甚至沒有為新規定提供合理解釋,強迫大學要選擇保留已經註冊的國際學生,抑或是要維護校園內所有學生的健康。

他們也指政府的新指引,除了沒有考慮對外國留學生和他們家人造成的傷害之外,也會對有關州分的公共衛生及經濟造成無可挽救的傷害。

較早前,哈佛和MIT麻省理工,以及加州司法部長已經先後就新的簽證規例,向聯邦政府提出訴訟。

