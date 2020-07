【有線新聞】

全球單日逾23萬人確診新型肺炎,創單日新高。

世衛指新增病例,主要來自美國、巴西、印度和南非,平均每日約5,000人死於新型肺炎,形容是令人傷感的紀錄。

全球累計新型肺炎確診病例逼近1,300萬,逾56萬人死亡。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。