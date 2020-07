美國據報就港區國安法權衡制裁中國選項

【有線新聞】

美國據報正就港區國安法權衡不同制裁選項,最快本周初公布。報道稱香港作為全球金融中心,華府選項有限,或採取針對性制裁,現階段不考慮攻擊香港聯繫匯率制度。

港區國安法實施近半個月,《華爾街日報》報道,白宮官員上周四會議期間商討過香港問題,擬本周初再開會,或頒布制裁或其他措施。

報道形容,顧慮到香港全球金融中心地位,華府制裁選項有限。若「大動作」針對香港金融體系,或損害美國以至西方,與香港企業、消費者利益;如制裁中國官員,對香港製造商品實施貿易限制,對北京實際影響不大。

現任與前任美國官員認為,最有可能是頒布一套具針對性的制裁方案,如引用參眾兩院通過的《香港自治法案》,制裁落實港區國安法的人士與實體、與之交易的金融機構,法案仍有待總統特朗普簽署。專家預期制裁對象或是中國中層官員,美國有可能撤銷與香港引渡協議。

至於有傳國務院討論攻擊港元美元聯繫匯率,高級官員透露選項已被剔除,起碼短期內不作考慮。

報道又稱,中美爭拗持續升溫下,香港議題或納入美國對華施壓全盤戰略。兩國角力近日延伸到社交媒體,白宮貿易顧問納瓦羅表示,特朗普將強硬對付TikTok、微信,表明即使TikTok易手、由美國企業持有,亦解決不了問題。

另外、國家安全顧問奧布萊恩周一起訪問法國三天,與法、德、英與意大利官員會晤,磋商對華問題。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。