【KTSF 張麗月報導】

美國財政部公佈,聯邦預算赤字6月份飆升至破紀錄8,640億元,主要因為庫房收入減少28%。

當中個人和企業稅收大減,因為今年的報稅截止日期由4月15日押後到7月15日,以及應付疫情有關的紓困計劃開支激增,其中救助小商業的薪資保障計劃PPP的開支佔了5,110億元。

今年至今的財赤已經上漲至2.7萬億元,遠遠超過2009年金融海嘯期間的財赤1.4萬億元。

有部份分析師預測,到9月底為止的本財政年度,聯邦財赤可能進一步飆漲至3.8萬億元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。