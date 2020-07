特朗普到訪醫院首次公開戴口罩

【有線新聞】

美國累計324萬人確診新型肺炎,再有州分收緊防疫措施,強制民眾遮蓋面部;特朗普總統到醫院探訪時,首度在公開場合戴口罩。

疫情以來,特朗普首次戴口罩公開現身,他周六到馬里蘭州軍方醫院,探望受傷軍人與前線醫護,途經室內通道時,見到戴上深藍色、有總統徽號的口罩。

由白宮出發時,特朗普一早預告。

特朗普說:「當你到訪醫院,置身特定環境,與士兵等不同人士交流,而部分人或剛完成手術,戴口罩是個好主意,我一向不反對戴口罩,只是要因時、因地制宜。」

特朗普一直堅稱毋須戴口罩,稱有定期接受檢測,唯一例外是個多月前參觀福特車廠,鏡頭後有按規定戴口罩,不過,會見傳媒時則脫下,「不想讓記者高興」。

《美國有線新聞網絡》報道,特朗普「一反常態」,全因幕僚花了個多星期,費盡唇舌游說;報道稱白宮內部對上月俄克拉荷馬州造勢集會大部分參加者沒戴口罩感驚嚇,加上南部疫情肆虐,冀總統以身作則。

全國以至個別州分單日確診數字近期屢創新高,疾控中心最新估算四成確診患者沒有病徵,比率較5月評估上升。

各州陸續加強防疫,路易斯安那州頒令,8歲或以上民眾公共場所強制遮蓋面部,酒吧停業。

另一重災區佛羅里達州再多逾萬宗病例,但仍無阻迪士尼樂園重開,遊客須戴口罩、量體溫,不可近距離接觸卡通人物,巡遊與煙花匯演取消。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。