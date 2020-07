特朗普為免除前競選顧問刑期辯護

【有線新聞】

特朗普總統為免除親信前競選顧問斯通的刑期辯護,稱斯通受到不公平對待,而負責調查俄羅斯干預上屆大選的特別檢察官米勒在報章撰文,維護調查重要性,強調斯通確實有罪。

原本被判監40個月、應在周二向監獄報到服刑的斯通獲特朗普免除刑期,毋須入獄,但維持定罪,須留案底。

特朗普在涉及自己的刑事案中,運用總統特權免去親信刑期受到猛烈抨擊,但他稱,斯通一直受到不公平對待。

特朗普說:「斯通受到可怕對待,非常不公平,他被捲入這政治陰謀、米勒的騙局當中,因此我樂於這樣做。」

《紐約時報》引述官員指,幕僚連月來已警告特朗普這樣做等同政治自殺,司法部長巴爾私底下亦曾提出反對。

眾議院情報委員會主席希夫認為,這次是特朗普對法治及司法最嚴重的衝擊,民主黨揚言調查事件。

共和黨亦有少數人公開批評特朗普,參議員羅姆尼形容是史無前例、歷史性的腐敗行為。

斯通在俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選的調查中,被裁定向國會作假證供、干擾證人等7項罪名成立。

負責調查的特別檢察官米勒,自去年中出席國會聽證會後首次公開談及案件,並在《華盛頓郵報》撰文稱調查極為重要,令外界對俄羅斯的干預有更深入了解。

米勒強調斯通案所有決定按照事實、合法,即使斯通獲免刑,他仍然有罪、是重犯。

