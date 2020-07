美國兒科期刊指兒童非傳染新型肺炎主要媒介（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國兒科學會期刊(Pediatrics)最新的評論指出,兒童並非傳染新型肺炎的主要媒介,有證據顯示成年人更容易傳播新冠病毒。

美國兒科學會期刊的本月文章指出,兒童較成年人少感染到新型肺炎,而受感染的兒童症狀也較輕微。

兒童在新型肺炎傳播中所扮演的角色,一般的想法是,流著兩行鼻涕,雙手周圍摸的小朋友,是傳播病毒的媒介,不過兒科學會引述不同國家的研究,發現新型肺炎和流感很不同,兒童並非傳播新冠病毒的媒介,反而是成年人更容易將病毒傳播給其他人以及兒童。

文章提到中國和瑞士分別做的個案追縱研究,都發現絕大部分的個案,兒童並不是傳染病毒的源頭,而是成年人傳染給他們。

文章又引述法國一項研究,有一個9歲學生感染新冠病毒,並曾接觸過來自3間學校的80多個學生,可是並沒有學生受感染。

Pediatrics的文章表示,基於種種證據,研究人員認為校園裡面的病毒傳播是可以受控的,因此鼓勵學校應該重開,否則會對兒童的社交和身心發展帶來不良影響。

目前距離秋季開學只有大約一個月時間,各地校區都在籌備開學的細節,根據加州公共衛生部的指引,學校需要提供足夠的空間,讓老師和學生保持社交距離,校區會採取不同的上課模式,包括將學生分為固定的組別,在不同日子到學校上課,以減少學校裡面的人數,而教職員以及學生都需要遮蓋口鼻。

