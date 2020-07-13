美國兒科期刊指兒童非傳染新型肺炎主要媒介（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國兒科學會期刊（Pediatrics）最新的評論指出，兒童並非傳染新型肺炎的主要媒介，有證據顯示成年人更容易傳播新冠病毒。

美國兒科學會期刊的本月文章指出，兒童較成年人少感染到新型肺炎，而受感染的兒童症狀也較輕微。

兒童在新型肺炎傳播中所扮演的角色，一般的想法是，流著兩行鼻涕，雙手周圍摸的小朋友，是傳播病毒的媒介，不過兒科學會引述不同國家的研究，發現新型肺炎和流感很不同，兒童並非傳播新冠病毒的媒介，反而是成年人更容易將病毒傳播給其他人以及兒童。

文章提到中國和瑞士分別做的個案追縱研究，都發現絕大部分的個案，兒童並不是傳染病毒的源頭，而是成年人傳染給他們。

文章又引述法國一項研究，有一個9歲學生感染新冠病毒，並曾接觸過來自3間學校的80多個學生，可是並沒有學生受感染。

Pediatrics的文章表示，基於種種證據，研究人員認為校園裡面的病毒傳播是可以受控的，因此鼓勵學校應該重開，否則會對兒童的社交和身心發展帶來不良影響。

目前距離秋季開學只有大約一個月時間，各地校區都在籌備開學的細節，根據加州公共衛生部的指引，學校需要提供足夠的空間，讓老師和學生保持社交距離，校區會採取不同的上課模式，包括將學生分為固定的組別，在不同日子到學校上課，以減少學校裡面的人數，而教職員以及學生都需要遮蓋口鼻。

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