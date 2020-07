【KTSF】

舊金山科技公司Solid8執行長Michael Lofthouse,一周前被拍到在餐廳使用懷疑涉及種族歧視字眼辱罵亞裔家庭後,周六宣布辭職。

Lofthouse國慶日周末在Carmel Valley一家餐廳,被拍下對正在慶生的亞裔家庭使用種族歧視字眼辱罵,並對該家庭舉中指,稱特朗普會修理對方,指其不屬於這裏,應該回到亞洲國家。

拍下視頻的女子Jordan Chan在Instagram上公布經歷,視頻可見餐廳員工大聲要求Lofthouse離開。

在舊金山科技公司Solid8擔任執行長的Lofthouse周六宣布辭職,發表聲明表示,會確保自己的個人行為不會繼續影響身邊最親近的人,同時已報名反種族歧視項目,將致力作出改變。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。