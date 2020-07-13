舊金山餐廳仍禁室內堂食 動物園推遲重開

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山是灣區最早暫緩重啟經濟的縣，髮廊、美甲店等個人護理行業，以及餐廳店內堂食等，重開遙遙無期，市府周一再解釋，由於確診個案及住院人數急增，暫緩是以市民的健康作首要考慮。

舊金山周一新增68宗確診，累計4,590宗，死亡人數維持在50人。

市長布里德表示，舊金山有超過153,000人申報失業，她知道暫緩重啟經濟對市民的生活來說影響有多大，但近兩個星期的住院人數及確診率急升，令她必須作出艱難的決定。

衛生局表示，單在過去兩星期，舊金山就多了過千人確診，比例上，每十萬人就有7.8人染疫，遠高於市府所訂立的1.8人。

而住院人數由6月中約30人，上升至現在的86人，與最高峰時的94人相距不遠，預計數字可能會繼續上升。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「住院人數繼續在紅色級別，比我們一成住院率的目標高出近一倍，這也是個案急增的反映，因此我們作出艱難的決定，暫緩重啟經濟。」

Colfax指出，截至7月4日的數據，推算每一個人感染病毒就會傳染1.25人，比過去幾個月的少於一人為高，如此類推，如果不降低傳播率，住院人數有可能升至830人，今年的死亡人數亦可能高達890人。

因此，為了減慢疫情的傳播，局方強烈建議民眾不要與家庭以外的人舉行聚會，無時無刻都要戴上口罩。

Colfax亦特別提到，檢測結果呈陰性，只代表檢測前的日子沒有染病，並不是代表永遠不會感染。

Colfax說：「如果檢測呈陰性，你有可能在檢測過後就感染病毒，不要用陰性的檢測結果來決定是否與朋友或者與家庭以外的人見面。」

州長紐森周一下令動物園及博物館等即日起關閉，原定周一重開動物園及花園的舊金山，計劃又要無限期推遲。

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