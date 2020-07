舊金山餐廳仍禁室內堂食 動物園推遲重開

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山是灣區最早暫緩重啟經濟的縣,髮廊、美甲店等個人護理行業,以及餐廳店內堂食等,重開遙遙無期,市府周一再解釋,由於確診個案及住院人數急增,暫緩是以市民的健康作首要考慮。

舊金山周一新增68宗確診,累計4,590宗,死亡人數維持在50人。

市長布里德表示,舊金山有超過153,000人申報失業,她知道暫緩重啟經濟對市民的生活來說影響有多大,但近兩個星期的住院人數及確診率急升,令她必須作出艱難的決定。

衛生局表示,單在過去兩星期,舊金山就多了過千人確診,比例上,每十萬人就有7.8人染疫,遠高於市府所訂立的1.8人。

而住院人數由6月中約30人,上升至現在的86人,與最高峰時的94人相距不遠,預計數字可能會繼續上升。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「住院人數繼續在紅色級別,比我們一成住院率的目標高出近一倍,這也是個案急增的反映,因此我們作出艱難的決定,暫緩重啟經濟。」

Colfax指出,截至7月4日的數據,推算每一個人感染病毒就會傳染1.25人,比過去幾個月的少於一人為高,如此類推,如果不降低傳播率,住院人數有可能升至830人,今年的死亡人數亦可能高達890人。

因此,為了減慢疫情的傳播,局方強烈建議民眾不要與家庭以外的人舉行聚會,無時無刻都要戴上口罩。

Colfax亦特別提到,檢測結果呈陰性,只代表檢測前的日子沒有染病,並不是代表永遠不會感染。

Colfax說:「如果檢測呈陰性,你有可能在檢測過後就感染病毒,不要用陰性的檢測結果來決定是否與朋友或者與家庭以外的人見面。」

州長紐森周一下令動物園及博物館等即日起關閉,原定周一重開動物園及花園的舊金山,計劃又要無限期推遲。

