【KTSF】

南灣Santa Clara縣周日新增321宗確診,累計6,298宗,Santa Clara縣聯合校區宣布,由於疫情持續,即將重啟的新學年將會遙距教學。

Santa Clara縣校區表示,在疫情期間,雖然想讓每個家庭自行選擇新學年的上學模式,是遙距教學,親身回校上課,還是一半一半,但由於近日縣內確診個案持續上升,校區最終決定新學年開始時,會以遙距教學進行。

縣衛生官Sara Cody醫生表示,住院人數每日增加,疫情正往壞的方向前進,她警告縣府將來可能亦會在重啟經濟的計劃上做出艱難的決定。

