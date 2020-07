【KTSF】

南灣聖荷西有超過1,400名教師聯署表明,由於新型肺炎數字急升,反對在秋季學年返回課堂授課。

聖荷西教師聯會的信中表示,過去兩星期市府有跟教師商量復課,但是每次都有提及,大多數教師不認為現時可以安全地課堂授課,因此拒絕在現階段復課。

舊金山聯合校區計劃以網上教學方式復課,之後採用半親身半網上模式,預料本月底會作出決定。

