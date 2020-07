丁右立傳婚外情後首度現身參與社區公益活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

安老自助處周五在舊金山日落區的康樂中心,為有需要的長者進行送餐活動,加州眾議員丁右立(Phill Ting)周五也有和女兒一起參與送餐服務,這也是他自3個星期前傳出婚外情並道歉之後,首次在舊金山公開露面。

作為日落區居民的丁右立,周五專程前往安老自助處日落康樂中心,與其他義工一起參加服務長者的送餐活動。

丁右立說:「今年這個服務非常重要,在疫情下,是民眾最需要政府的時候,民眾需要服務和食物,因此很重要,我們要確保繼續提供服務,因此我在預算中沒有削減成人健康中心,這非常非常緊急的事項。

安老自助處行政主任鍾月娟(Anni Chung)表示,安老自助處在舊金山有7間日間護理中心,其中在列治文的成龍中心,每天有大約100名長者來。

鍾月娟說:「他們來不像我們平日的長者耆英中心,因為他們有護士、物理治療、職業治療、心理輔導及護理,這些都是非常弱的老人家,如果我們沒有日間護理中心,他們差不多都要去老人院。」

鍾月娟說,日落區也有很多長者,因此丁右立和女兒周五會送13份餐給附近的長者,這個名為Great Plates的送餐計劃,包括了早、午、晚三餐,由州和聯邦政府撥款,但未必每位長者都符合條件,如果有申請糧食券、食物庫福利的人就不能參加。

安老自助處的長者服務中心,從7月1號起已經陸續開放,除了每週一 、三、五提供送餐服務之外,也會每天提供熱餐,方便附近的長者前來領餐。

鍾月娟說:「現在老人家可以派他們的鄰居,或是朋友來幫他們拿熱餐,這個是熱餐,每天一至五開放。」

鍾月娟表示,除了熱餐,他們也有準備冷凍餐,給急需食物的家庭,以減少長者外出買菜的機會。

她還說,現在州府和舊金山市府都面臨巨額財赤,而日間護理服務則是由州府的醫療健保計劃,每年撥款約1,300萬元,可以幫助州內2,000多個長者中心。

安老自助處屬下就服務近5,000名長者,需要餐食服務的長者,可以致電安老自助處,電話:(415) 677-7600。

丁右立則表示,在疫情期間,政府更有責任保護最弱的社群,除了各項援助計劃,他也鼓勵符合資格的家庭,在報稅時申請Earned Income Tax Credit,所得稅抵免額。

丁右立說:「因為你可能賺的錢不多,你也許可以有退稅,我鼓勵你報稅,我們也可以幫你報稅,因為你可能有退稅。」

另外,丁右立沒有就婚外情事件再做回應,但表示,他仍會繼續參加未來的公職競選,參與政壇工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。