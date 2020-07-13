丁右立傳婚外情後首度現身參與社區公益活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

安老自助處周五在舊金山日落區的康樂中心，為有需要的長者進行送餐活動，加州眾議員丁右立（Phill Ting）周五也有和女兒一起參與送餐服務，這也是他自3個星期前傳出婚外情並道歉之後，首次在舊金山公開露面。

作為日落區居民的丁右立，周五專程前往安老自助處日落康樂中心，與其他義工一起參加服務長者的送餐活動。

丁右立說：「今年這個服務非常重要，在疫情下，是民眾最需要政府的時候，民眾需要服務和食物，因此很重要，我們要確保繼續提供服務，因此我在預算中沒有削減成人健康中心，這非常非常緊急的事項。

安老自助處行政主任鍾月娟（Anni Chung）表示，安老自助處在舊金山有7間日間護理中心，其中在列治文的成龍中心，每天有大約100名長者來。

鍾月娟說：「他們來不像我們平日的長者耆英中心，因為他們有護士、物理治療、職業治療、心理輔導及護理，這些都是非常弱的老人家，如果我們沒有日間護理中心，他們差不多都要去老人院。」

鍾月娟說，日落區也有很多長者，因此丁右立和女兒周五會送13份餐給附近的長者，這個名為Great Plates的送餐計劃，包括了早、午、晚三餐，由州和聯邦政府撥款，但未必每位長者都符合條件，如果有申請糧食券、食物庫福利的人就不能參加。

安老自助處的長者服務中心，從7月1號起已經陸續開放，除了每週一 、三、五提供送餐服務之外，也會每天提供熱餐，方便附近的長者前來領餐。

鍾月娟說：「現在老人家可以派他們的鄰居，或是朋友來幫他們拿熱餐，這個是熱餐，每天一至五開放。」

鍾月娟表示，除了熱餐，他們也有準備冷凍餐，給急需食物的家庭，以減少長者外出買菜的機會。

她還說，現在州府和舊金山市府都面臨巨額財赤，而日間護理服務則是由州府的醫療健保計劃，每年撥款約1,300萬元，可以幫助州內2,000多個長者中心。

安老自助處屬下就服務近5,000名長者，需要餐食服務的長者，可以致電安老自助處，電話：(415) 677-7600。

丁右立則表示，在疫情期間，政府更有責任保護最弱的社群，除了各項援助計劃，他也鼓勵符合資格的家庭，在報稅時申請Earned Income Tax Credit，所得稅抵免額。

丁右立說：「因為你可能賺的錢不多，你也許可以有退稅，我鼓勵你報稅，我們也可以幫你報稅，因為你可能有退稅。」

另外，丁右立沒有就婚外情事件再做回應，但表示，他仍會繼續參加未來的公職競選，參與政壇工作。

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