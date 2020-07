【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)校區打算在8月先恢復網上教學,之後考慮半親身,半網上授課模式。

但是有教師表示,不希望學生親身上課,他認為只要有接觸機會,就有可能傳播病毒。

校區在5月尾做了統計指出,四成的家長支持全面網上授課,55%的家長支持半親身和半網上授課。

奧克蘭校區在周一將會舉行公開論壇,聽取家長意見。

