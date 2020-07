新冠病毒現新變種 傳播速度更快但症狀較輕微

【KTSF】

根據一項全球性的研究,一種新版新冠病毒已經從歐洲傳到美國,雖然傳播的速度更快,但染病後的症狀較輕微。

根據一個國際研究團隊發表在CELL細胞叢刊上的研究,一種新突變的新冠病毒傳播得更快速,也就是更容易感染,但染病後的病情並不嚴重。

研究指出,這種新版新冠病毒會影響刺突蛋白(Spike Protein),也就是病毒用來進入細胞感染的結構,而這種基因幾乎已經完全取代了最初版本的病毒,在歐洲和美國傳播。

它在上呼吸道似乎,更快速繁殖,例如鼻腔、鼻竇和喉嚨,也因此更容易傳播。

不過研究人員測試了1,000名住院的新冠病毒患者,發現他們染病的症狀,並沒有比原來品種的新冠病毒患者來得更嚴重。

現在研究人員正在研究,這款新版病毒是否會影響到疫苗控制和產生抗體的情況,但仍要做更多研究才能確定病毒的基因改變,對於大流行病和患者具有甚麼意義。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。