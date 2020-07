女演員與兒子游泳後失蹤 當局尋回屍體

【KTSF】

美國女演員Naya Rivera上周與4歲兒子在南加州Piru湖游泳後失蹤,搜救人員經多天搜索後,周一發現她的屍體,調查員指,Rivera失蹤前曾救兒子返回船上,但她估計體力不支遇溺亡終年33歲。

Ventura縣警局長Bill Ayub稱,她一定是耗盡氣力,救兒子返回船上,但之後體力不支無法自救。

事發於洛杉磯市西北方的Piru湖,二人租了一艘小船出海游泳,約3小時後,Rivera的4歲兒子Josey Hollis Dorsey被發現獨自在船上睡覺,當時身穿救生衣。

他對調查員說,母親把他抬回船上後,他回頭一看,看到母親在水中消失。

搜救人員連續搜索5天後,至周一尋回Rivera的屍體,當局估計Rivera是意外遇溺,屍體可能絆著湖中的水草數天,之後浮上水面。

搜救人員其實曾搜索屍體被發現的位置,但可能位置有很多水草,加上水質混濁,令搜救人員無法即時發現其屍體。

Rivera生前曾參演電視劇Glee,如果計入Rivera,該劇迄今已有3名演員在30多歲時身亡。

7年前,同劇演員Cory Monteith因為飲酒和吸食海洛英突然死亡,當時Glee還在上演中。

之後,曾與Rivera交往的男演員Mark Salling,於2018年承認藏有兒童色情物品後自殺身亡,終年35歲。

