Contra Costa縣推更嚴格口罩令 禁大型室內聚會

加州的新型肺炎確診個案逼近32萬宗,死亡人數突破7,000人,在灣區,確診人數接近35,000人,有640多人死亡,東灣Contra Costa縣公布更嚴格的口罩命令,並禁止一些大型的室內聚會。

東灣Contra Costa縣周日新增56宗確診,死亡人數增加一人至90人,由於疫情惡化,Contra Costa縣被州府納入監察名單中。

縣府宣布周日晚起將加強戴口罩的指令,並禁止一些大規模的室內聚會。

過去一星期,Contra Costa縣的確診率上升至超過8%,在6月中,當地的確診率只有4%。

雖然縣府早前得到州府的批准,可自行決定重啟經濟的時間表,但當確診率到達8%,州府有權重新評估縣內的這個准許。

舊金山加大傳染病學學者陳子平教授認為,Contra Costa縣知道疫情惡化,收緊限制是不希望疫情再往錯的方法走下去。

有縣內居民表示,經常見到有人不跟從衛生指引,很多人聚會,但並沒有保持社交距離,令她感到不舒服。

Contra Costa縣在一個月內的平均確診個案由38宗激增至146宗,而住院人數由一個月前平均17人升至54人。

陳子平教授指,如果不頒布任何措施,確診個案可能會再度攀升,然後醫療系統可能應付不到。

由周日晚起,縣內所有室內的宗教聚會將會禁止,在戶外堂食時,除了飲食的時刻外,所有食客在其他時候必須要到上口罩,至於在不同家庭的聚會上,所有參加者都必須要戴上口罩。

專家指,如果縣內居民跟足衛生指引,絕對有機會控制疫情。

