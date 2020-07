中方宣布即日起制裁多名美國國會議員

【有線新聞】

中方宣布即日起制裁多名美國國會議員和官員,批評美方在新疆議題採取錯誤行徑,警告會根據形勢發展進一步回應。

中方點名制裁的,包括多次批評北京在新疆侵犯人權的美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克,共和黨參議員魯比奧、克魯茲,眾議員史密斯,以及國會行政部門中國委員會。

制裁即日起生效,中國外交部說是針對美方錯誤行徑,實施相應制裁。

華府上周宣布制裁黨委書記陳全國在內四名新疆官員,以及新疆公安局等機構,指他們嚴重侵害新疆少數民族人權,向他們實施簽證限制,禁止入境。

中國外交部批評美方行徑,嚴重干涉中國內政,違反國際關係基本準則,並損害中美關係,中方堅決反對、強烈譴責。

中國外交部發言人華春瑩說:「必須指出,新疆事務純屬中國內政,美方沒有權力,沒有資格橫加干涉,中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移,打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移,反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。」

中國外交部敦促美方立即撤銷有關決定,中方將會根據形勢發展進一步反應。

