加州收緊防疫措施 重新關閉多個行業室內活動

【KTSF 古琳嘉報導】

加州收緊防疫措施，州長紐森宣布周一起全加州禁止在室內營運的多項商業，包括室內堂食、酒吧、家庭娛樂中心和博物館等，動物園也要關閉，另外，被加州列入觀察名單的30個縣，包括理髮店、宗教服務和健身房等行業改為全部關閉。

加州疫情持續擴大，州長紐森周一在疫情記者會上宣布調整居家令，重新大規模關閉特定行業的室內活動。

紐森說：「我們現在實施、今天起生效，要求所有縣要關閉室內活動和運作，涉及以下的產業：餐廳、酒莊、品酒室、電影院、家庭娛樂中心、動物園、博物館、撲克間，並且關閉所有的酒吧，這是全加州各縣都適用。」

另外，加州有30個縣連續3天都在州府的觀察名單上，要額外關閉更多商業。

紐森說：「所有在更新觀察名單上的縣，我們要求其關閉額外產業的室內商業活動。」

這些要關閉的活動包括：健身房、宗教服務、示威活動也在禁止範圍，還有非必要行業的辦公室業務，包括美甲、按摩及紋身在內的個人服務，理髮店和購物商場等，不過新規定允許上述活動如果能調整為在戶外進行，則可以豁免。

受影響的30個縣涵蓋加州約八成人口，雖然多數都在南加州，例如洛杉磯縣和聖地牙哥縣等，但北加州包括沙加緬度和灣區多個縣也榜上有名。

州長紐森表示，有關決定是基於加州疫情數據，以確診人數來說，過去7天計算，每天新增平均8,211宗案例，而7月12日的新增案例就超過平均數，達到8,358宗，住院人數和住進深切治療部人數從圖表上來看，也呈現上升的趨勢，確診率雖然跟疫情初期相比明顯持續下降，不過近期的平均確診率來到7.4%。

紐森說：「你會看到我們幾周前比較低，為6.1%，現在是7.4%，這代表著確診率上升21%，在過去兩星期的期間。」

至於疫情統計數據方面，州府網站上的圖表凸顯過去14天以來的情況，新增案例突破十萬人，有超過1,100人死亡，至於全加州疫情累計案例則為329,162宗，死亡案例累計7,040宗。

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