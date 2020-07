加州收緊防疫措施 重新關閉多個行業室內活動

【KTSF 古琳嘉報導】

加州收緊防疫措施,州長紐森宣布周一起全加州禁止在室內營運的多項商業,包括室內堂食、酒吧、家庭娛樂中心和博物館等,動物園也要關閉,另外,被加州列入觀察名單的30個縣,包括理髮店、宗教服務和健身房等行業改為全部關閉。

加州疫情持續擴大,州長紐森周一在疫情記者會上宣布調整居家令,重新大規模關閉特定行業的室內活動。

紐森說:「我們現在實施、今天起生效,要求所有縣要關閉室內活動和運作,涉及以下的產業:餐廳、酒莊、品酒室、電影院、家庭娛樂中心、動物園、博物館、撲克間,並且關閉所有的酒吧,這是全加州各縣都適用。」

另外,加州有30個縣連續3天都在州府的觀察名單上,要額外關閉更多商業。

紐森說:「所有在更新觀察名單上的縣,我們要求其關閉額外產業的室內商業活動。」

這些要關閉的活動包括:健身房、宗教服務、示威活動也在禁止範圍,還有非必要行業的辦公室業務,包括美甲、按摩及紋身在內的個人服務,理髮店和購物商場等,不過新規定允許上述活動如果能調整為在戶外進行,則可以豁免。

受影響的30個縣涵蓋加州約八成人口,雖然多數都在南加州,例如洛杉磯縣和聖地牙哥縣等,但北加州包括沙加緬度和灣區多個縣也榜上有名。

州長紐森表示,有關決定是基於加州疫情數據,以確診人數來說,過去7天計算,每天新增平均8,211宗案例,而7月12日的新增案例就超過平均數,達到8,358宗,住院人數和住進深切治療部人數從圖表上來看,也呈現上升的趨勢,確診率雖然跟疫情初期相比明顯持續下降,不過近期的平均確診率來到7.4%。

紐森說:「你會看到我們幾周前比較低,為6.1%,現在是7.4%,這代表著確診率上升21%,在過去兩星期的期間。」

至於疫情統計數據方面,州府網站上的圖表凸顯過去14天以來的情況,新增案例突破十萬人,有超過1,100人死亡,至於全加州疫情累計案例則為329,162宗,死亡案例累計7,040宗。

