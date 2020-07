柏克萊擬設新部門取代警員處理交通違規事故（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣柏克萊市議會早前通過減少對警察局的撥款,近日再有市議員提出,不再由警員處理交通違規,假如獲得通過,將會是全美首個城市採取這種做法。

柏克萊市議員Rigel Robinson提出設立一個新的交通部門,由這部門的工作人員取代警察執行交通截查任務,例如衝紅燈、違例泊車等違規行為,而工作人員不會佩戴武器。

Robinson在報告中表示,全國一年有超過2,000萬名駕駛者被警察截停,是美國人和警察最常有的接觸,報告也引述2015年聯邦司法部的報告指,非裔比白人和拉美裔更容易被警察截停。

2018年警務公平中心一份調查指,柏克萊市的警察截查非裔和拉美裔駕駛者和路人的比率更高,2012年至2016年,柏克萊市被截查的司機有超過三成半是非裔,但非裔人口僅佔柏克萊的8%,調查並指非裔比白人被截查機率高出6.5倍。

幾個柏克萊社區團體也公開支持Robinson的提案,有人則認為這個方案會讓交通截查的工作人員有生命危險。

本地五號電視台引述一名前柏克萊警員表示,現在已經有人在交通截查時反抗警員,如果是普通公務員的話,情況可能會更糟糕,而且未必能及時有支援到場。

柏克萊警察局暫時未對提案做出評論,該提案將在下周二於市議會審議。

