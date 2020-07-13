Alameda縣重新禁止戶外堂食惹餐廳不滿

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東灣Alameda縣因為疫情惡化，首度被州府納入監察名單上，縣府因應州府的指示頒布新指引，下令已經重開的戶外堂食要重新關閉，引起不少餐廳的不滿。

東灣Alameda縣周日未更新確診數字，但確診個案已達7,725宗，有148人死亡。

縣府按州府的指示，公布更加嚴格的新指引，禁止餐廳提供戶外堂食，食肆只可以提供外賣。

不過Pleasanton及Livermore等城市，就拒絕配合縣府的指令，他們認為至少在本周末提供戶外堂食沒有違法。

不少餐廳的負責人對於縣府的決定感到憤怒，他們認為，重啟戶外堂食訂購了很多食物，亦重新聘請員工回來上班，突然說要禁止，難道要丟棄所有食物，將重新聘請的員工再辭退嗎？他們極需要重新營業，來繼續保持運作。

Alameda縣縣府表示，他們正向州府申請特別的准許，希望能讓戶外堂食繼續進行。

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