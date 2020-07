Alameda縣重新禁止戶外堂食惹餐廳不滿

【KTSF】

東灣Alameda縣因為疫情惡化,首度被州府納入監察名單上,縣府因應州府的指示頒布新指引,下令已經重開的戶外堂食要重新關閉,引起不少餐廳的不滿。

東灣Alameda縣周日未更新確診數字,但確診個案已達7,725宗,有148人死亡。

縣府按州府的指示,公布更加嚴格的新指引,禁止餐廳提供戶外堂食,食肆只可以提供外賣。

不過Pleasanton及Livermore等城市,就拒絕配合縣府的指令,他們認為至少在本周末提供戶外堂食沒有違法。

不少餐廳的負責人對於縣府的決定感到憤怒,他們認為,重啟戶外堂食訂購了很多食物,亦重新聘請員工回來上班,突然說要禁止,難道要丟棄所有食物,將重新聘請的員工再辭退嗎?他們極需要重新營業,來繼續保持運作。

Alameda縣縣府表示,他們正向州府申請特別的准許,希望能讓戶外堂食繼續進行。

