影評：《特別嘉賓》女兒為童年一次誤解而斷送一生

一名食品檢驗員一向規矩生活,但是他在音樂領域出眾的女兒,為什麼會自願選擇坐牢?

食品檢驗員Jim,工作低調但是卻有無比的影響力。他對加拿大Ontario 市內的餐館的營運細心觀察,報告能夠讓被允許持續營運的餐館業主欣喜若狂,但也能導致不達標的餐館關門。家中有一隻兔子,原來他是幫在坐牢的女兒照顧。女兒Veronica 為什麼會坐牢,是因為身為學校音樂指揮的她,被指濫用職位和學生發生關係。縱然她其實並沒有做出任何不軌行為,為什麼會自首、認罪並要求被判處最長的監獄服刑?出獄後的她,為父親安排喪禮。和牧師談到父親的時候 對選擇坐牢給予解釋,而一切也似乎從Veronica 的童年開始。這一切的錯綜複雜能否有完整的了解?

這是埃及裔的加拿大籍導演Atom Egoyan 的最新作品。他的電影在90年代開始,受到國際影壇的關注。其中一部在迦納影展參展的《色情酒店Exotica》更是他最佳作品之一。而延續他指導自己撰寫劇本的故事內容,體現人們之間的曖昧關係。而一個感性的選擇會對自己和別人的未來,造成走不了回頭路的奧妙現實。故事鋪陳方面則以層疊方式,給觀眾一小片一小片的內容,陷入困惑中。但最終謎底揭曉,送來恍然大悟的感覺。在《Guest of Honour》當中,有些人物的思維,並沒有多大的解釋。因此電影完結後,其實還讓觀眾對不解之謎迷惑,需要反覆思考。

影片中的父女David Thewlis 和Laysla De Oliveira 各有千秋,給演出的角色加入許多細節塗上色彩,叫人們對現實中容易產生的誤解,求它們盡所不要出現。

《特別嘉賓 Guest of Honour》似乎也要大家知道,真相的重要性和影響力。滿分五分中得四分半,向大家強力推薦。

電影目前可以透過kinomarquee.com 線上觀看。這網站可以讓您先找到電影,然後找到自己想支持的鄰里戲院或任何一間虛擬戲院觀看。灣區電影院中,有舊金山的Roxie 戲院和北灣Larkspur 的Lark 戲院。一張門票$12 ,可以看五天。部分收入會交給您選擇的電影院。導演和演員,也會在線上和觀眾交流。詳情可到kinomarquee.com 網站查詢。

電影網頁:https://kinomarquee.com/film/venue/5efcb02489961200015b4e80

How does a childhood memory ruin a life?

“Screening Room” reviews “Guest of Honour”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://kinomarquee.com/film/venue/5efcb02489961200015b4e80