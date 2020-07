世衛指不排除新冠病毒可室內近距離氣霧傳播

【有線新聞】

世衛發表新指引,表示不排除新型冠狀病毒可以在人多而空氣不流通的室內環境,例如餐廳、健身室等近距離透過氣霧傳播。

逾200名科學家周一聯署世衛,認為世衛低估新型冠狀病毒經空氣傳播的風險,指飛沫和氣霧都會傳播病毒。

世衛周四更新指引,指一些社區感染群組顯示如果長時間與確診者處於室內人多、空氣不流通的環境,例如餐廳、健身室或合唱團練習,不排除病毒可以近距離以氣霧方式傳播。

如果沒有戴口罩、消毒雙手或保持社交距離,更有可能造成超級傳播。

世衛補充,根據目前掌握的資訊,新型冠狀病毒的主要傳播途徑仍然是飛沫或直接接觸,這些室內感染病例有機會是透過飛沫傳播。

但認為有急切需要深入調查,評估氣霧傳播對新型肺炎疫情的實際影響,了解新型冠狀病毒的傳播環境和方式,才可以採取相應防疫措施,截斷傳播鏈、控制疫情。

除了戴口罩、保持社交距離、勤於清潔消毒外,世衛亦建議要確保室內通風良好,及避免到人多擠迫地方。

