【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞批評各國應對疫情未夠團結,發言時語帶哽咽。

譚德塞說:「我們現在面對的最大威脅不是病毒本身,而是在全球、國際層面缺乏領導及團結,所以我早前說每個人都應反躬自省,這個悲刻實在逼使我們喪失許多好友、性命,我們的世界不可能分崩離析去擊退疫情。」

