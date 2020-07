【有線新聞】

美國引用《馬格尼茨基法案》,制裁4名新疆官員。

列入財政部制裁名單的包括新疆黨委書記陳全國、新疆公安廳黨委書記霍留軍、新疆自治區副主席王明山、新疆前黨委副書記朱海侖,以及新疆公安局。

聲明表示,4名前任或現任官員嚴重侵害新疆少數族裔人權,國務卿蓬佩奧表示對相關中共官員實施進一步簽證限制。

對於美國制裁4名新疆官員,中方表示會堅決回擊。

在北京,中國外交部回應指,中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的美國機構和個人採取對等措施,細節很快就會知道。

中國外交部批評美國的行徑,嚴重干涉中國內政,損害中美關係,予以堅決反對、強烈譴責,敦促美方立即撤銷,如果美方執意妄為,中方將堅決回擊。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。