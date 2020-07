特朗普再用中國病毒一詞 為好友Roger Stone減刑

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州過去一天新增11,433宗,新型肺炎個案是自從7月3日以來最大單日升幅,另外有多1,435人入院,也是佛州最大的單日升幅,雖然佛州疫情沒有減慢跡象,但特朗普總統仍然按照原定計劃,在周五到訪佛州。

特朗普周五出發前與記者進行短暫的答問,提及多個題目,包括正吹向大西洋中部沿岸的熱帶風暴Fay。

特朗普說:「我們做好充分準備,FEMA已經準備好。」

他也攻擊自己的競選對手拜登,說拜登抄襲他,並考慮要特赦他的朋友Roger Stone。

特朗普說:「我認為Roger Stone被極度不公平對待。」

不過對新型肺炎他就絕口不提。

Miami Dade縣是佛州新型肺炎重災區。

Miami Gardens市長Oliver Gilbert說:「坦白說,公眾沒有認真看待指引,關於戴口罩,保持社交距離。」

總統專機空軍一號抵達邁亞密,特朗普步出機艙時,並沒有戴口罩,他更再次指稱,新型肺炎是中國病毒。

特朗普說:「新型肺炎來到之前,流感、病毒、中國病毒,你叫什麼也好,它有很多不同名字,但來之前,我們過得很好的。」

新型肺炎數字上升,民眾對總統的滿意度就下降,根據ABC一項最新民意調查,有3分2受訪美國人不滿意總統應付新型肺炎的手法,是自3月起追蹤這數字的新低。

特朗普說:「我們正努力以安全和負責任地重開我們的國家,重開我們學校,讓我們國家重開,百分百。」

但民調顯示,很多美國人,多達59%的人認為,太快重啟經濟。

不過總統和他的團隊就認為,聚焦經濟可以幫助總統成功連任。

特朗普說:「明年,經濟上將會是我們有過最好的一年。」

特朗普最終在周五下午宣布減免Roger Stone的監禁刑期,白宮發言人說Stone被不公平對待,已經受了很多苦,Stone原本要在幾天後開始服刑,但現在獲得減刑,將完全無需入獄。

