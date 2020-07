【KTSF】

知名連鎖咖啡店Starbucks宣布,將要求顧客戴口罩。

Starbucks公司宣布,從7月15日下週三開始,旗下美國所有門店都要求入店的顧客戴口罩。

如果不想戴口罩的顧客,可以選擇提供Drive-Thru免下車購買,或者Curbside店外取餐的門店,又或者選擇外賣服務。

