舊金山市參議會主席提出修憲取消警隊下限人數（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參議會主席余鼎昂提出修改市憲章，建議警察局的警員人數將不再設有下限，並要求警局每兩年提交一份有關警員職責及工作量等的報告，作為日後人手分配的參考。

舊金山選民在25年前通過選舉提案，規定舊金山警察局最少有1,971名警員。

市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）表示，當年是如何訂出這個數字有很多傳聞，至今都不知道實際原因，他認為，25年前的情況用於今日或未來已經不合時宜，況且舊金山現時只有約1,850名警員，可見1,971這個數字根本沒有作用。

余鼎昂於是提出修改市憲章，建議去除警員的人數下限，並要求警局每兩年提交一份有關社區報案需求、警員職責及工作量等的報告，作為加減人手的參考。

余鼎昂說：「這個提案讓警察委員會、市長及市參議會參考，究竟我們需要多少警員，如何才是有效分配警力，從而達到保障公眾安全的目標。」

近一個月，全國都有聲音希望削減警力，舊金山都不例外，余鼎昂解釋，他早在兩年前已經開始籌備這項改革，因此提案絕對與削減警隊預算無關，而且這是一個可加可減機制，如果警隊報告發現一些社區報案求助增加，需要額外警員，市府絕對可以增加。

不過余鼎昂亦認為，一些涉及無家可歸者或精神病患等的非暴力求助，由社工及專家處理比警員更適合。

舊金山警察工會主席Tony Montoya發聲明，形容提案是魯莽，一旦取消警員數目下限，只會讓市府有藉口削減警隊資源，這將嚴重影響社區的安全。

提案現正在市府的規條委員會審議，有百多名公眾等候發言，預計提案將於下星期一的會議上再討論，如果提案最終在市參議會上獲得過半數市參事的支持，將會放到今年11月的選票上由選民表決。

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