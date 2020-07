舊金山市參議會主席提出修憲取消警隊下限人數（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參議會主席余鼎昂提出修改市憲章,建議警察局的警員人數將不再設有下限,並要求警局每兩年提交一份有關警員職責及工作量等的報告,作為日後人手分配的參考。

舊金山選民在25年前通過選舉提案,規定舊金山警察局最少有1,971名警員。

市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)表示,當年是如何訂出這個數字有很多傳聞,至今都不知道實際原因,他認為,25年前的情況用於今日或未來已經不合時宜,況且舊金山現時只有約1,850名警員,可見1,971這個數字根本沒有作用。

余鼎昂於是提出修改市憲章,建議去除警員的人數下限,並要求警局每兩年提交一份有關社區報案需求、警員職責及工作量等的報告,作為加減人手的參考。

余鼎昂說:「這個提案讓警察委員會、市長及市參議會參考,究竟我們需要多少警員,如何才是有效分配警力,從而達到保障公眾安全的目標。」

近一個月,全國都有聲音希望削減警力,舊金山都不例外,余鼎昂解釋,他早在兩年前已經開始籌備這項改革,因此提案絕對與削減警隊預算無關,而且這是一個可加可減機制,如果警隊報告發現一些社區報案求助增加,需要額外警員,市府絕對可以增加。

不過余鼎昂亦認為,一些涉及無家可歸者或精神病患等的非暴力求助,由社工及專家處理比警員更適合。

舊金山警察工會主席Tony Montoya發聲明,形容提案是魯莽,一旦取消警員數目下限,只會讓市府有藉口削減警隊資源,這將嚴重影響社區的安全。

提案現正在市府的規條委員會審議,有百多名公眾等候發言,預計提案將於下星期一的會議上再討論,如果提案最終在市參議會上獲得過半數市參事的支持,將會放到今年11月的選票上由選民表決。

