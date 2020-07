舊金山動物園下周一可重開 理髮美容店仍需關閉

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府宣布維持暫停重開經濟的決定,即是理髮店、美甲店等個人服務行業仍然未能重開,不過市府准許舊金山動物園下星期一重開。

舊金山公共衛生部宣布,動物園下星期一重開,另外,市民可以使用循環再用的環保袋購物。

市府下星期一也將准許市民開船出海釣魚,但不能多於12人,並會提供更多安全指引。

至於原本獲准重開的個人服務行業,包括理髮店、美甲店、按摩院、紋身店等等仍然未能重開,不過市府表示,下星期二會公佈下一步重啟經濟的消息,而個人服務行業將會是接著下來重開的對象。

至於餐館堂食、酒吧、室內博物館、水族館、室外游泳池,以及預約看出售房屋等活動,仍然未有重開的時間表。

舊金山公共衛生部的數據顯示,目前市內累計約有4,300宗確診個案,50人死亡,市府設立的公共衛生指標顯示,入院人數以及確診人數增加的幅度,都達到紅色警戒級別,全市每10萬人之中,有7.4人確診,即是每天有64宗新增個案,遠遠高過1.8人的目標比率。

公共衛生官員指出,以這樣的增長速度,市內的醫院將可能難以負荷,會有更多人會死亡。

衛生部門提醒市民,外出做任何活動都要考慮有什麼風險,戶外活動相對比較安全,盡量避免與不同住戶的人見面,應該全時間戴口罩和保持6呎社交距離,記著參與活動的人數越少,時間越短,空間越大就越安全。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。