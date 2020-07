舊金山市參事建議工務局分拆部門專責清潔街道（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山市參事提出從現時的工務局分拆出一個專門清潔街道的部門,並將有關修憲案在11月交給選民公投。

這個憲章修正案是由代表田德隆區的市參事楊馳馬(Matt Haney)提出,他表示舊金山是全國少數未有獨立清洗街道部門的大城市,田德隆區等多個社區街道的衛生情況惡劣,不能再拖延,尤其是疫情期間。

楊馳馬說:「這是一個緊急人道危機,公共衛生危機,不應該由公眾承受。」

有田德隆區Larkin街的餐廳商戶都表示,街道衛生情況惡劣。

田德隆區商會成員Rene Colorado說:「來自外州的朋友一來(舊金山)就問,街上這麼多針筒和糞便,如何營業?」

有田德隆區居民都表示,過去幾十年,市府投放大量資金落工務局,但情況無改善。

田德隆區居民Curtis bradford說:「工務局完全無回應社區所有需求和訴求,也無問責性,是一個國家恥辱。」

楊馳馬表示,現時工務局內部涉及太多部門和職務,令到清洗街道事務通常被擱置,或得不到優先重視,新的清洗街道部門將會有專責委員會,集中處理清洗街道、行人路和公廁等,以及會諮詢市民,希望增加透明度和問責性。

楊馳馬說:「現時每日如果你見到街上有垃圾或者垃圾桶壞掉,你可以打311,但是工務局無公眾問責性去完成工作,新提案可以解決此問題。」

楊馳馬亦都表示這項修憲案不會增加稅收,估計只需從市府120億元的財政預算案中撥款300至400萬元。

提案預料下星期交由市參議會表決一旦通過,將會交由選民公投。

前舊金山工務局局長Mohammad Nuru在1月被揭發涉貪污案,被聯邦調查局起訴。

