警方推測首爾市長朴元淳是自殺 失蹤前留下疑似遺言

南韓首爾市長朴元淳失蹤近半日後,警方在其官邸附近山區尋獲遺體,推測是自殺。首爾副市長將暫代職務。報道指朴元淳近日捲入性騷擾指控,失蹤前留下疑似遺言。

接替朴元淳、暫代首爾市長職務的徐正協,說會延續朴元淳的施政理念,以市民安穩和福祉為先,望死者安息,他會署任至明年4月補選為止。

市政府大樓前會設焚香所,讓市民悼念任期最長的首爾市長。朴元淳的喪禮將為期五日,首次以「特別市葬」規格舉辦,下周一出殯。

當局昨日大舉搜索逾七小時,凌晨在朴元淳官邸附近、北嶽山肅靖門一帶發現其遺體、背包、水樽、電話、書寫工具和卡片,沒可疑跡象,推測他自殺。

警方指他周四上午近11時離開官邸,之後到臥龍公園,將翻看沿路監控畫面及調查死因。

當日下午報警的朴元淳女兒稱,父親留下疑似遺言,內容提及向眾人致歉,對為家人帶來痛苦感抱歉,請求火化遺體並將骨灰撒於父母墳墓。

據報朴元淳失蹤前一晚,遭一名前秘書舉報他性騷擾,有肢體接觸和傳送不當訊息。警方僅稱接到涉及朴元淳的投訴,沒交代詳情。

64歲的朴元淳,2011年以獨立身分當選首爾市長,其後加入總統文在寅所屬的共同民主黨,施政重視青年和環境。5年前應對中東呼吸綜合症疫情獲讚揚公開透明和果斷,兩度連任市長,更被認為有力問鼎下屆總統。

他是人權律師出身,曾在獨裁時期被迫害。他爭取慰安婦權益,打贏南韓首宗性騷擾定罪案等大官司,4年前曾聲援反對時任總統朴槿惠的示威。

