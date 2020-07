南加保安員涉槍殺沒戴口罩顧客被控謀殺

【KTSF】

南加州一間店舖的保安員涉嫌槍殺一名沒有戴口罩的男子,被起訴謀殺罪。

事發於7月5日,38歲男被告Umeir Corniche Hawkins是一名保安員,當日50歲男子Jerry Lewis沒有戴口罩步進店內,Hawkins因此與Lewis起衝突,Lewis一度離開店舖,但隨後折返,二人開始發生肢體衝突。

Hawkins的50歲妻子Sabrina Carter一直在停車場等候丈夫下班,她被指持槍到現場,用槍指向Lewis和其他顧客,Lewis見狀步離現場,但Hawkins卻拿起手槍,向Lewis開槍,子彈擊中Lewis的下半身,他當場斃命。

Hawkins被控謀殺和重罪犯擁有槍械罪,Carter也被控重罪犯擁有搶械罪,二人已否認控罪。

如果罪名成立,Hawkins最高可被判入獄50年至終身監禁,Carter最高可被判入獄3年。

