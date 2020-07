聯邦高院裁定特朗普不可阻撓財務資料公開

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院作出兩項裁決,認為特朗普總統不可以阻撓有關他的財務資料的公布,但在現階段,大法官阻止國會這樣做。

聯邦最高法院其中一項裁決認為,特朗普並沒有絕對權力去阻止人公開他的財務紀錄文件。

首席大法官John Roberts代表多數大法官撰寫的裁決書指出,在刑事審訊中沒有一個國民,包括總統在內,可以凌駕提交證據的責任,不過特朗普仍可以反對國會的傳召。

最高法院另一個裁決就表示,國會至少在現階段不能查閱同一份財務紀錄的許多文件,裁決指出,案件應該發還下級法庭去處理,由法庭研判國會是否應該收窄公開資訊的範圍。

最高法院這兩項裁決,意味著在今年11月大選之前,特朗普的財務紀錄文件將不會公開,兩項裁決都是以7比2票決定,John Roberts和4名自由派大法官,以及由特朗普委任的兩名大法官Neil Gorsuch和Brett Kavanaugh,都站在同一陣線支持裁決。

特朗普立即發推文指,周四裁決完全是政治迫害,他必須在政治腐敗的紐約繼續鬥爭,而這個對現任總統或政府並不公平。

特朗普入禀法庭要求阻止國會兩項傳召,向他的會計師和銀行索取關於他的財務資料,這些公司已經表示,將會遵守法庭的最終裁決。

