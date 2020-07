Santa Clara縣理髮美容店下周可重開 禁室內聚會

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣下星期一將會重開更多商店,不過規定所有商店必須填寫一份網上表格,才可以開門營業,另外又收緊一些衛生指引,禁止室內聚會。

Santa Clara縣下星期一將會重開理髮店、修甲舖、健身室等商業,以及准許民眾在有社交距離和遮蓋口鼻下,舉行不超過60人的戶外集會。

縣府亦規定,所有已經重開或即將重開的商店,必須在下星期一之前遞交網上表格,確保商店有跟足社交距離等最新的防疫指引,縣府批准後會寄回兩張證明。

Santa Clara縣府發言人Betty Duong說:「下星期一開始,所有顧客光顧商店時,都應該在店窗見到這兩張證明,顯示最多可容納幾多人,或者有關守則,如果你見不到,或者裡面資料有錯,又或者職員無按照表格上的社交距離措施,可以向縣府舉報。」

縣府又指,本周末會有職員接線,幫助商店填寫申請表,店主可以打(408)961-5500查詢詳情。

民眾也可以打(866)870-7725,向縣府舉報一些無遵守防疫指引的商店。

縣府亦都公佈一些重開理髮店或修甲舖等的指引,包括規定職員和顧客必須遮蓋口鼻,規定商店只接受預約,不准顧客walk-in,顧客亦必須在自己車內輪候。

另外建議顧客盡量攜帶越少個人物品越好,減少物品接觸病毒的風險,商店也應該提供膠袋給顧客裝好個人物品。

另外,縣府亦收緊了一些衛生指引,將由原本在7月2號准許不超過20人的室內聚會,現在改為禁止所有室內聚會。

Santa Clara縣周五多189宗確診個案,總數5,678宗,再多一人死亡。

