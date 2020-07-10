Santa Clara縣理髮美容店下周可重開 禁室內聚會

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣下星期一將會重開更多商店，不過規定所有商店必須填寫一份網上表格，才可以開門營業，另外又收緊一些衛生指引，禁止室內聚會。

Santa Clara縣下星期一將會重開理髮店、修甲舖、健身室等商業，以及准許民眾在有社交距離和遮蓋口鼻下，舉行不超過60人的戶外集會。

縣府亦規定，所有已經重開或即將重開的商店，必須在下星期一之前遞交網上表格，確保商店有跟足社交距離等最新的防疫指引，縣府批准後會寄回兩張證明。

Santa Clara縣府發言人Betty Duong說：「下星期一開始，所有顧客光顧商店時，都應該在店窗見到這兩張證明，顯示最多可容納幾多人，或者有關守則，如果你見不到，或者裡面資料有錯，又或者職員無按照表格上的社交距離措施，可以向縣府舉報。」

縣府又指，本周末會有職員接線，幫助商店填寫申請表，店主可以打(408)961-5500查詢詳情。

民眾也可以打(866)870-7725，向縣府舉報一些無遵守防疫指引的商店。

縣府亦都公佈一些重開理髮店或修甲舖等的指引，包括規定職員和顧客必須遮蓋口鼻，規定商店只接受預約，不准顧客walk-in，顧客亦必須在自己車內輪候。

另外建議顧客盡量攜帶越少個人物品越好，減少物品接觸病毒的風險，商店也應該提供膠袋給顧客裝好個人物品。

另外，縣府亦收緊了一些衛生指引，將由原本在7月2號准許不超過20人的室內聚會，現在改為禁止所有室內聚會。

Santa Clara縣周五多189宗確診個案，總數5,678宗，再多一人死亡。

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