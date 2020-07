San Mateo縣確診個案上升 確診及住院率保持平穩（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣自從上月中突然宣布加快重開步伐之後,確診個案有增加,不過確診率、住院率,以及死亡個案數字,比較灣區其他縣算是平穩,San Mateo縣正推行新的宣傳教育運動呼籲居民,特別是年輕人在抗疫方面不能鬆懈。

San Mateo縣公共衛生局的資料顯示,全縣有3,787宗確診個案,較6月15號縣府宣布最新重啟經濟之前多了1,100多宗,目前確診率是4.9%,60人需要住院,其中包括來自San Quentin監獄的確診病人,111人死於新型肺炎,死亡人數近幾天沒有增加。

San Mateo縣目前准許餐館堂食,理髮店、美甲店等個人服務行業,以及健身室重開,被問到San Mateo縣如何在重開之餘保持確診率和住院人數的穩定,縣府經理Mike Callagy這樣回答:「我在縣裡各地看見人們戴口罩,保持社交距離,這縣的居民很合作,我們需保持警惕,因為對未來有深遠影響,正如縣衛生總監所講,要靠居民自覺。」

San Mateo縣確診個案之中20歲至39歲年齡層的確診人數特別多。

San Mateo縣公共衛生部副總監Srija Srinvasan說:「從事必要工作的人士接觸到其他人,而從事必要行業的人,通常是較年輕的人,個案也隨著聚會多了而增加。」

縣公共衛生部門指出,近期社交聚會多了導致年輕人確診個案增加,縣府現正推行宣傳廣告,提醒居民戴口罩、保持社交距離,以及接受測試。

