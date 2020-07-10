San Mateo縣確診個案上升 確診及住院率保持平穩（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣自從上月中突然宣布加快重開步伐之後，確診個案有增加，不過確診率、住院率，以及死亡個案數字，比較灣區其他縣算是平穩，San Mateo縣正推行新的宣傳教育運動呼籲居民，特別是年輕人在抗疫方面不能鬆懈。

San Mateo縣公共衛生局的資料顯示，全縣有3,787宗確診個案，較6月15號縣府宣布最新重啟經濟之前多了1,100多宗，目前確診率是4.9%，60人需要住院，其中包括來自San Quentin監獄的確診病人，111人死於新型肺炎，死亡人數近幾天沒有增加。

San Mateo縣目前准許餐館堂食，理髮店、美甲店等個人服務行業，以及健身室重開，被問到San Mateo縣如何在重開之餘保持確診率和住院人數的穩定，縣府經理Mike Callagy這樣回答：「我在縣裡各地看見人們戴口罩，保持社交距離，這縣的居民很合作，我們需保持警惕，因為對未來有深遠影響，正如縣衛生總監所講，要靠居民自覺。」

San Mateo縣確診個案之中20歲至39歲年齡層的確診人數特別多。

San Mateo縣公共衛生部副總監Srija Srinvasan說：「從事必要工作的人士接觸到其他人，而從事必要行業的人，通常是較年輕的人，個案也隨著聚會多了而增加。」

縣公共衛生部門指出，近期社交聚會多了導致年輕人確診個案增加，縣府現正推行宣傳廣告，提醒居民戴口罩、保持社交距離，以及接受測試。

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